الغرف السياحية: مصر تحتاج 200 ألف غرفة فندقية لتحقيق 30 مليون سائح

كتب- محمد أبو بكر:

قال حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مصر بحاجة إلى إضافة ما لا يقل عن 200 ألف غرفة فندقية جديدة خلال السنوات المقبلة، من أجل الوفاء بمستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويًا.

وأوضح "الشاعر"، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش الجمعية العمومية للاتحاد، أن الاستقرار الأمني يظل العامل الأهم في دعم قطاع السياحة، مشيرًا إلى أنه يمثل نحو 80% من قوة هذه الصناعة الحيوية.

وأكد أن القطاع السياحي يواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية الفندقية، ما يستوجب ضخ استثمارات كبيرة لتوسيع القدرة الاستيعابية، لافتًا إلى أنه اقترح في وقت سابق أمام مجلس الوزراء إعادة تشغيل الفنادق المغلقة، واستغلال المباني غير المستخدمة مثل مقرات الوزارات وبيوت الإجازات، بتحويلها إلى فنادق تخدم حركة السياحة المتنامية.

وأشار إلى أن عدد السياح الوافدين إلى مصر ارتفع بنسبة 25% خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس حالة التعافي والنمو التي يشهدها القطاع.

وأكد رئيس الاتحاد أن هناك خطة طموحة لإنشاء آلاف الغرف الفندقية الجديدة ضمن رؤية شاملة لتعزيز مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات الفندقية، وتوفير مقومات الجذب المتكاملة للمقاصد السياحية المختلفة.

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