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نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

03:12 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

السيد الشريف نقيب السادة الأشراف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.

وقال السيد محمود الشريف، إن هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بها العديد من الدروس والعبر والتي من أههما حب الأوطان والانتماء إليها والتعلق بها، و ترسيخ مبادئ الوسطية والتسامح والارتقاء بالقيم الروحية والمعاني الإنسانية، والسعي والتضحية من أجل تحقيق النصر وبناء الدولة، وهو أشد ما نحتاج إليه في وقتنا الحالي.

وقال نقيب السادة الأشراف:"يهل علينا العام الهجري الجديد، ونحن أحوج ما يكون إلى التكاتف والتعاون، والوقوف بكل قوة خلف مؤسسات الوطن وقياداته في هذه المرحلة الفارقة والتي تشهد فيها المنطقة العديد من الاضطرابات.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يجعل العام الجديد عام بركة ورخاء وأمن وأمان، وأن يجنب بلادنا ويلات الحروب وتوابعها وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان ويحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

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السيد الشريف الرئيس السيسي نقيب الأشراف العام الهجري الجديد
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