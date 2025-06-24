كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مصر للطيران: أطلقنا غرفة طوارئ بمركز العمليات لمتابعة التطورات الإقليمية

قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة أطلقت غرفة طوارئ في مركز العمليات لمتابعة التطورات الإقليمية لحظة بلحظة، نظرًا لتغير الأوضاع بسرعة.

اللواء حمدي بخيت: دائرة الحرب الإقليمية يُمكن أن تتسع في هذه الحالة

علق اللواء حمدي بخيت الخبير الإستراتيجي على الضربة الإيرانية للقواعد العسكرية الأمريكية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وزارة الطيران: انتظام حركة الملاحة الجوية في مصر رغم المتغيرات الإقليمية

أصدرت وزارة الطيران المدني البيان الإعلامي رقم (1)، مؤكدة انتظام حركة الطيران داخل المجال الجوي المصري وكافة مطارات الجمهورية، رغم التطورات الإقليمية التي أدت إلى إغلاق مؤقت لبعض المجالات الجوية في عدد من دول الجوار.

"الرد الأمريكي يحسم الأمر".. اللواء سمير فرج معلقًا على الضربة الإيرانية لقاعدة العديد في قطر

علق اللواء سمير فرج الخبير العسكري، على الضربة الإيرانية للقواعد العسكرية الأمريكية بالعاصمة القطرية الدوحة.

شديد الحرارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء 24 يونيو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

الثقافة تُعيد افتتاح مكتبة النجيلة بعد رفع كفاءتها وإزالة آثار تدمير الإرهاب

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، مكتبة النجيلة الثقافية بمركز بئر العبد، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، وإزالة آثار التدمير التي خلفها الإرهاب.

تفاصيل لقاء رئيس الأعلى للإعلام بوفد نقابة الصحفيين

التقى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، اليوم الإثنين، المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمقر المجلس بماسبيرو؛ لبحث عددٍ من المشكلات الخاصة ببدل التدريب والتكنولوجيا، التي طرأت في الفترة الأخيرة.

"الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى من حسام حسن ضد عدد من المواقع

تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من المحامي أشرف عبدالعزيز، دفاع الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب الوطني، ضد عدد من المواقع الإخبارية.

السيسي يُعلن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية بالعاصمة الجديدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بمرور 80 عامًا على تأسيس منظمة الأمم المتحدة، أن مصر تفخر بدورها كإحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة الدولية العريقة، مشددًا على التزام مصر الثابت بدعم الأمم المتحدة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.

سيناريوهان خطيران.. توفيق عكاشة يكشف مصير النظام الإيراني بعد السقوط - (فيديو)

أكد الإعلامي توفيق عكاشة أن توقعاته التي أعلنها خلال الأعوام الماضية، والتي تحققت على أرض الواقع – وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران – مذكورة في التوراة لدى بني إسرائيل.



