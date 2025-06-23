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السيسي يُعلن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية بالعاصمة الجديدة

05:48 م الإثنين 23 يونيو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بمرور 80 عامًا على تأسيس منظمة الأمم المتحدة، أن مصر تفخر بدورها كإحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة الدولية العريقة، مشددًا على التزام مصر الثابت بدعم الأمم المتحدة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تعتز بريادتها في الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وترسيخ قيم السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من أكبر الدول المساهمة في عمليات حفظ السلام على مستوى العالم، مما يعكس التزامها المستمر بتحقيق الاستقرار الدولي.

وأعلن الرئيس خلال كلمته عن تدشين مصر لمقر جديد للمكاتب الإقليمية والقطرية التابعة للأمم المتحدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تؤكد دعم مصر المستمر للمنظمة، وحرصها على تعزيز عملها في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.

وأشار السيسي إلى أن هذا الاحتفال يأتي في لحظة دقيقة تمر بها العلاقات الدولية، حيث يشهد العالم إعادة صياغة التوازنات الدولية وتحديات غير مسبوقة.

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