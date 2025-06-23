الرئيس السيسي: لا بديل عن إصلاح الأمم المتحدة لمواكبة التحديات الدولية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه في هذه اللحظة التاريخية التي نحتفل فيها بمرور مرور 80 عامًا على إنشاء الأمم المتحدة، فإن مصر تقف كإحدى الدور المؤسسة لهذه المنظمة العريقة.

وأضاف "السيسي"، أن مصر تعتز بدورها الريادي في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، وترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين، وأحد أكبر المساهمين في جهود حفظ السلام.

وأوضح، يأتي احتفالنا اليوم في لحظة مفصلية تُعاد فيها صياغة التوازنات الدولية، وتفرض تحديات غير مسبوقة على المجتمع الدولي، وتؤمن مصر أنه لا بديع عن إصلاح الأمم المتحدة لتكون قادرة على مواكبة هذه التحولات.

وتابع: تؤكد مصر على أن تطوير أو إصلاح يجب أن يرسخ ضرورة احترام القانون الدولي وتجنب ازداوجية المعايير، وتثمن مصر جهود السكرتير العام في إصلاح المنظمة، وتشدد على أهمية اطلاع المنظمة بدور ملموس في تحقيق السلام المنشود بالشرق الأوسط وتجنب التصعيد.

كما تابع: كما تؤمن مصر أيضًا بالدور المحوري للأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها تغير المناخ وندرة المياه.

وأكمل: أعلن عن تدشين مصر لمقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية والقطرية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ تأكيدًا على التزام مصر الراسخ بدعم الأمم المتحدة وتعزيز دورها في كل المجالات.