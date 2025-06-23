الأعلى للإعلام: الإسراع في اعتماد اللائحة الجديدة لصرف بدل الصحفيين

كتب- محمد نصار:

استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو، لمناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة، والتي تهم الصحفيين أعضاء النقابة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خارطة طريق للتعاون المشترك ومناقشة الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لحل بعض الملفات والمشكلات التي طرأت في الفترة الأخيرة، كما تم الاتفاق على الإسراع باعتماد اللائحة الجديدة المنظمة لصرف البدل.

شارك في اللقاء، الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، ومن جانب نقابة الصحفيين، كلً من الكتاب الصحفيين، جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس ومحمود كامل والنائب محمد شبانة، وحسين الزناتي، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمد يحيي يوسف، وعبد الرؤوف خليفة، ومحمد السيد الشاذلي، وإيمان عوف، أعضاء المجلس.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز، دور المجلس في دعم نقابة الصحفيين، وصولًا لصحافة قوية ومؤثرة، مضيفًا أن الصحافة الوطنية المصرية تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل وعي المواطنين وتعريفهم بالمستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي.

من جانبه، أعرب الكاتب الصحفي خالد البلشي، عن شكره وتقديره للدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إرساء دعائم العمل الصحفي والإعلامي.

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