نائبة بـ"الشيوخ": التنمر يؤثر على الصحة النفسية وقد يؤدي إلى الاكتئاب

كتب- نشأت علي:

استعرضت النائبة عائشة هاشم، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلبًا لمناقشة سياسة الحكومة بشأن جهود مكافحة ظاهرة التنمر، خاصة في ظل تزايد انتشارها خلال السنوات الأخيرة داخل المدارس وأماكن العمل، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النائبة، أن التنمر يُعد سلوكًا عدوانيًا مقصودًا يتضمن إيذاء الآخرين نفسيًا أو جسديًا أو لفظيًا أو اجتماعيًا، لافتة إلى الآثار السلبية العميقة التي يتركها على الصحة النفسية للضحايا، والتي قد تصل إلى العزلة أو الاكتئاب في بعض الحالات.

وأضافت أن العديد من دول العالم واجهت ظاهرة التنمر من خلال استراتيجيات شاملة، تضمنت سن تشريعات لتجريم التنمر، وإطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر، إلى جانب تطوير قدرات المعلمين والمرشدين داخل المؤسسات التعليمية لرصد هذه السلوكيات والتعامل معها بفعالية.

وأكدت أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا متزايدًا بهذه الظاهرة، حيث تم إصدار قانون يجرّم التنمر، وتنظيم حملات توعية على مستوى المجتمع، بالإضافة إلى تقديم الدعم والاستشارات النفسية للضحايا، مشيدة بدور الإعلام في تسليط الضوء على خطورة هذه الظاهرة من خلال البرامج والحملات.

كما نوهت إلى جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أطلقت حملات توعية في المدارس تستهدف تعزيز السلوك الإيجابي وروح التعاون بين الطلاب، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة استيضاح رؤية الوزارة وخطتها الحالية لمكافحة التنمر داخل المدارس في ظل ما تشهده من تكرار لهذه الظاهرة مؤخرًا.

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