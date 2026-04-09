أشاد السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف بالجهود الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي نجحت في وقف التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران.

وشدد السيد محمود الشريف، في بيان له، اليوم، على أن الدور الذي لعبته الدبلوماسية المصرية أثبتت قدرتها على فتح قنوات اتصال مباشرة ومعقدة مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة لضمان الأمن السلمي.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن الدولة المصرية لعبت دوراً مركزياً وحاسماً في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ونجحت في تقريب وجهات النظر المتباعدة بين واشنطن وطهران، مما حال دون انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة، ويعد نقطة تحول مهمة نحو تهدئة الأوضاع الإقليمية وفتح آفاق جديدة للسلام والاستقرار.

وشدد نقيب السادة الأشراف على أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، ستظل دائمًا داعمة للأمن الإقليمي واستقرار المنطقة، مؤكداً أن حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن مصالح الأشقاء العرب يمثلان أساس السياسة المصرية الثابتة والمستقرة.