كتب- محمد صلاح:

استأنفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، حملتها التوعوية من مكتبة مصر العامة بإقليم القاهرة الكبرى، بهدف رفع مستوى الوعي العام بدورها التنظيمي والرقابي على الأنشطة النووية والإشعاعية داخل مصر، والتصدي لما يُثار من شائعات في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.

بدأت الفعالية، بعرض تقديمي ألقته الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة، تناولت خلاله نشأة الهيئة ومهامها ومسؤولياتها الرقابية، مشيرة إلى أن مواجهة ضعف الوعي العام كانت من أبرز التحديات، وتم التغلب عليه عبر شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات الوطنية، وفي مقدمتها مكتبات مصر العامة.

كما استعرضت "المناوي"، الوضع الإشعاعي داخل مصر، نافية صحة ما يتم تداوله من خلال مصادر غير رسمية أو غير متخصصة، مؤكدة ما ورد في البيان الصادر عن الهيئة صباح اليوم، بأن مصر لا تواجه أي تأثير إشعاعي نتيجة الأحداث الإقليمية، وأن الهيئة تتابع على مدار الساعة وضع المنشآت النووية في المحيط الإقليمي. وجددت دعوتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة كمصدر موثوق للمعلومات.

شهد اللقاء حضورًا رسميًا موسعًا ضم السفير محمد رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور أحمد أمان المنسق العام للمكتبات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة بالقاهرة الكبرى، ورامي عفيفي، كبير أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي بالهيئة، وضابط الاتصال مع المكتبات، ومحمود جودة، كبير أخصائيي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة، إلى جانب عدد من رواد المكتبة وفريق العمل.

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