رئيس "الشيوخ" يفتتح الجلسة العامة لمناقشة التنمر والتحرش في المدارس

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، والتي خُصصت لمناقشة عدد من طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتعلق بقضايا تربوية ومجتمعية في مقدمتها مواجهة ظاهرتي التنمر والتحرش في المدارس، وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية بين الطلاب.

وتبدأ الجلسة بمناقشة طلب النائبة راندا مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الآليات المتبعة لغرس وتعميق القيم الأخلاقية والإنسانية، ومكافحة ظواهر العنف والسلوكيات السلبية داخل المدارس.

كما يتناول جدول الأعمال مناقشة طلب النائبة ريهام عفيفي، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن جهود الوزارة في التوعية وتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في التصدي لظاهرة التحرش اللفظي والجسدي بكافة صوره.

ويستكمل المجلس مناقشاته ببحث طلب النائبة عائشة هاشم، وأكثر من عشرين عضوًا، حول إجراءات الدولة لمكافحة ظاهرة التنمر في المجتمع المدرسي، والدور المطلوب لتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب.

كما يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائبتين هبة شاروبيم ورشا مهدي، بعنوان: "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، والتي تتناول التحديات التي تواجه هذه الكليات وسبل تطويرها للارتقاء بإعداد المعلم.

اقرأ أيضًا:

نشاط للرياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الإيجار القديم.. تعرف على معايير تحديد القيمة الإيجارية وفقا للتعديلات الأخيرة

اليوم.. افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دور الحكومة في مواجهة التحرش والتنمر