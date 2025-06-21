عضو بـ"الشيوخ": مكافحة التنمر والعنف في المدارس أولوية لوزارة التعليم

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف تنمية القيم الأخلاقية ومكافحة ظاهرتي التنمر والعنف داخل المدارس، الذي يناقشه المجلس خلال جلسته العامة، يُعد أحد أبرز أولويات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشددًا على أن التصدي لهذه الظواهر يتطلب تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية لحماية الأجيال القادمة من آثارها النفسية والمجتمعية الخطيرة.

وأشار "العسال" إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز القيم الإنسانية، من خلال دمج المفاهيم الأخلاقية في المناهج الدراسية بشكل مباشر وغير مباشر، وتنظيم أنشطة وفعاليات تربوية تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء وقبول الآخر، مؤكدًا أهمية تأهيل المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لاكتشاف حالات التنمر والتعامل معها بفعالية وسرعة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تطبيق لوائح وقوانين صارمة لردع السلوكيات السلبية داخل البيئة المدرسية، بالتوازي مع تبنّي أساليب تربوية ونفسية تهدف إلى تقويم سلوك الطلاب وإعادة دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع المدرسي.

ودعا "العسال" إلى تفعيل دور الأسرة ومجالس الآباء والأمناء باعتبارهم شركاء أساسيين في رصد مظاهر العنف والتعاون مع المدارس للحد منها، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة المناهج الدراسية بصفة دورية لضمان تضمينها قصصًا ونماذج إيجابية تغرس قيم التسامح والاحترام والمواطنة الصالحة.

كما اقترح إدخال وحدات تعليمية متخصصة تتناول بشكل موسع مفاهيم الأخلاق وحقوق الإنسان ومكافحة التنمر، داعيًا إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة من قبل وزارة التربية والتعليم تشمل آليات دقيقة للتعامل مع حالات العنف، بدءًا من الاكتشاف ومرورًا بالتدخل وانتهاءً بالعلاج.

وأكد أن التعامل مع هذه القضايا يتطلب برامج تدريبية متخصصة للكوادر التعليمية، وتفعيل أنشطة تفاعلية داخل المدارس تعزز قيم التعاون والتسامح واحترام الاختلاف، بما يُرسخ بيئة تعليمية آمنة وصحية تسهم في بناء شخصية الطالب المصري على أسس من القيم والمبادئ.

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