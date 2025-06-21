فيديو.. رئيس الوزراء يتفقد سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو من العين السخنة لتفقد ثالث السفن التغييز والمسؤلة عن تحويل وإسالة الغاز الطبيعي.

ويتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ميناء العين السخنة؛ وسفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال "Energos Eskimo"، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي، ويرافقه خلال جولته اليوم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

ويشارك في الجولة من قيادات قطاع البترول: المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس أسامة السمنودي، نائب رئيس الشركة للعمليات والشبكات، والمهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور خالد البدري، وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والمهندس محمد عبد الحافظ، رئيس شركة سوميد، والمهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، والمهندس وائل لطفي، رئيس شركة إنبي.

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