جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 - المواعيد والتفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2025، سواء للأعياد الدينية أو المناسبات الوطنية، وذلك لتنظيم خططهم الشخصية أو العائلية.

ويستعرض"مصراوي"، جدول الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025، كما يلي:

جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2025:

الخميس 26 يونيو: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية (1447 هـ).

الخميس 3 يوليو: إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو (بديل عن الإثنين 30 يونيو).

الأربعاء 23 يوليو: إجازة بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

الخميس 4 سبتمبر: إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

الإثنين 6 أكتوبر: إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر).

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية.

يأتي ذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

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