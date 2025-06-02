خبراء الترميم بمتحف الحضارة ينجحون في ترميم باروكة شعر أثرية

كتب-محمد شاكر:

نجح الدكتور مصطفى إسماعيل، رئيس معمل صيانة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة وخبير ترميم الآثار العضوية، بالتعاون مع الدكتورة إيمان إبراهيم، أخصائية ترميم وصيانة المومياوات بمتحف الحضارة، في ترميم باروكة شعر أثرية تعود لأحد قدماء المصريين، وتؤرخ بعصر الانتقال الثالث في الأقصر، حيث يصل عمرها إلى 3 آلاف عام، وتُعرف باسم "إيست أم خب".

والباروكة عبارة عن شعر مستعار يتألف من خليط بين الشعر الحيواني (شعر حصان) وشعر آدمي، مثبت على قاعدة من الألياف النباتية.

وكانت الباروكة تعاني من تقصف شديد وتفتت وضعف في الألياف، بالإضافة إلى إصابات حشرية.

وتم التعامل معها باستخدام جهاز الأشعة تحت الحمراء وغيرها من أجهزة الفحص والتحليل لتحديد مظاهر التلف ومعالجتها.

وبناءً على ذلك، وُضعت الباروكة في كبسولة تعقيم من النيتروجين مع التحكم في المستوى المائي للخصل، وإزالة الأتربة وبقايا الحشرات الميتة، بالإضافة إلى رفع كفاءة خصل الشعر عن طريق التقوية والعزل والتعقيم باستخدام الزيوت المناسبة.

ويتم حالياً عرض الباروكة في معرض أثري مؤقت بمتحف الحضارة تحت عنوان "أيادي تصنع الخلود".

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