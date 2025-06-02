كتب- محمد نصار:

كرمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الفائزين بجائزة التميز الصحفي بمسابقة الصناعة الخضراء، والتي تحمل اسم الكاتب الصحفي الكبير "وجدي رياض"، حيث سلمت الجوائز المعلنة للمسابقة، والتي تم تنفيذها برعاية وزارة البيئة ودعم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والمهندس أحمد كمال رئيس مكتب الالتزام البيئي، والكاتب الكبير وجدي رياض، وأعضاء جمعية كتاب البيئة، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء لجنة التحكيم، وقيادات وزارة البيئة، وعدد من الإعلاميين من الصحف والمواقع الإخبارية، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، دور الإعلام في العمل البيئي على مدار السنوات الماضية، ليس فقط في نقل الصورة الصحيحة، ولكن في لعب دور مجتمعي مهم يركز على التوعية وصحيح المسار سواء للمواطن أو المسئول على حد سواء، حيث يظل خير عون للحكومة من خلال النقد البناء الذي يقدم حلول تصب في مصلحة الدولة والمواطن.

وأشارت إلى قيام جمعية كتاب البيئة بهذا الدور بأشكال مختلفة من خلال الحوارات وورش العمل والزيارات الميدانية بهدف توصيل الصورة الصحيحة عن الجهود المبذولة، ونموذج للعلاقة الصحية بين وزارة البيئة والعاملين في القطاع البيئي، متطلعة لاستكمال النضال المشترك للحفاظ على البيئة، وثمنت أيضًا جهود الصحفيات العاملات في ملف البيئة في مساندة جهود وزارة البيئة، وسعادتها بإطلاق اسم الكاتب الكبير وجدي رياض أحد أعمدة الإعلام البيئي في مصر على الدورة الحالية للمسابقة.

وشددت ياسمين فؤاد، على أهمية موضوع الدورة الحالية من مسابقة التميز الصحفي تحت عنوان "الصناعة الخضراء"، كملف مهم على أجندة القيادة السياسية، وتعكس جهود وزارة البيئة في تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في المواءمة بين الصناعة والبيئة.

وأكدت ياسمين فؤاد، أن خلال توليها مسؤولية وزارة البيئة حرصت على أداء مهمتها بأمانة إيمانًا بأهمية البيئة من أجل مصلحة الأجيال الحالية والقادمة.

من جانبه، أعرب الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن سعادته بتولي الدكتورة ياسمين فؤاد منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الاختيار الذي يعكس الجهود الكبيرة للوزيرة في دفع العمل البيئي إلى الأمام على كل المستويات محليًا وإقليميًا ودوليًا، كما يعكس الدور الكبير للسيدات المصريات في المحافل الدولية، مُثمنًا جهود الوزيرة ومجهوداتها في دعم القطاع الصناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت "الجبلي"، إلى التعاون المستمر بين مكتب الالتزام البيئي ووزارة البيئة على مدار 7 أعوام، لتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة، مؤكدًا الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام البيئي لرفع الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع بأهمية خفض التلوث والانبعاثات والعمل على تعزيز الدور التنافسي للصناعات المصرية، مُشيرًا إلى قيام مكتب الالتزام البيئي بالعديد من المبادرات واللقاءات وورش العمل تم خلالها مناقشة موضوعات مهمة كالهيدروجين الأخضر، والبصمة الكربونية، والإدارة الآمنة للمخلفات الصلبة.

من جانبه، تقدم الدكتور محمود بكر، رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية بالتهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد لاختيارها أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدًا أن تعيينها في هذا المنصب الرفيع، يعكس الثقة الدولية في قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية الذي يحظى بزخم عالمي، كما يكلل كفاءة الوزيرة ومسيرتها الوطنية المتميزة.

وأوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة وجمعية كتاب البيئة والتنمية في مجال تعزيز الوعي البيئي، وذلك لتنفيذ مجموعة من البرامج والخطط والأنشطة والفعاليات تهدف إلى خدمة المواطن في ظل وضع البيئة ضمن أولويات أجندة الدولة، والسعي نحو التكيف مع آثار التغيرات المناخية، والتخفيف من وطأتها.

وأشار إلى أن جمعية كتاب البيئة والتنمية تضم أكثر من 90 صحفيًا وصحفية من العاملين في مجال شئون البيئة من مختلف الصحف والمواقع المصرية، وتعمل على استكمال مسيرة العمل والعطاء لنشر الوعي البيئي ورفع قدرات الصحفيين وترسيخ مبادىء التربية والثقافة البيئية المتكاملة لكافة فئات المجتمع.

كما توجه محمود بكر، بالشكر لوزيرة البيئة لما قدمته من تسهيلات ودعمها المستمر لأنشطة الجمعية، ومنها فوز الجمعية بالحصول على مشروع من برنامج المنح الصغيرة مرفق البيئة العالمية خلال العام الماضي بعنوان "إدارة المعرفة والاتصال وتحفيز الابتكار" والمستمر حتى الآن، وحرصها على استمرار الجمعية بتنظيم مسابقتها السنوية حول أهم القضايا البيئية وإطلاق التنافسية الشريفة بين الصحفيين بمختلف تخصصاتهم، وما نشهده اليوم لأبرز دليل على تلك الجهود لتجميع الزملاء الصحفيين والاحتفاء بمن فازوا خلال مسابقة "الصناعة الخضراء".

وتضمن الاحتفال تسليم وزيرة البيئة جوائز المسابقة، حيث فاز بالجائزة الأولى: حسن بركة وإبراهيم عودة، جريدة الأخبار عن ملف مصانع التدوير وفرص الاستثمار، وفاز بالمركز الثاني خالد وربي، من موقع أراب فاينانس، عن ملف مصر مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وبورصة طوعية الكربون، فيما فاز بالجائزة الثالثة راندا يحيى، جريدة الأهرام، عن ملف المثلث الذهبي سلة معادن مصر - التنمية النظيفة والاقتصاد الواعد، وفاز بالجائزة الرابعة إسلام عبد المعبود، جريدة الشروق وموقع 2030، بموضوع "التحول الأخضر في مصر.. دعم فني وتمويلات من أجل صناعة نظيفة ومستدامة".

وقدمت جمعية كتاب البيئة والتنمية، درع تكريم للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقديرًا لجهودها في خدمة البيئة وحرصها الدائم على النهوض بالملف البيئي خلال الفترة الماضية، كما تم تكريم الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، والكاتب الصحفي وجدي رياض، والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، والكاتبين الكبيرين ثابت أمين عواد، وفوزي عبد الحليم، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

اقرأ أيضًا:

أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تحرك برلماني بشأن ارتفاع نسبة الملوحة ببحيرة المنزلة

خبير عسكري: الحشد القتالي لإسرائيل في غزة لا يتناسب مع حجم العدائيات

بعد زلزال الجيزة.. الهلال الأحمر يصدر توجيهات للمواطنين للوقاية من أخطار الزلازل