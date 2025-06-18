نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة والنقباء الفرعيين لاجتماع طارئ غدًا

كتب-عمرو صالح:

وجّه نقيب المحامين، عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع طارئ غدًا الخميس، الموافق 19 يونيو 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يعقد الاجتماع بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، لبحث تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين.

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