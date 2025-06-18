كتب- أحمد السعداوي:

قالت وزارة النقل إنه تم بدء التشغيل التجريبي لمعهد تشنج خه - مصر للتحكم الذكي في إشارات السكك الحديدية، بالتعاون بين المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وشركة إفيك إنترناشيونال الدولية للمشروعات، ومعهد نانجن لعلوم السكك الحديدية.

يأتي ذلك في إطار التحديث والتطوير المستمر لمنظومة السكك الحديدية، وفي ضوء تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لرئيس هيئة السكك الحديدية المهندس محمد عامر، باتخاذ كل الإجراءات والآليات التي تُسهم في تطوير والارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب، ونقل الخبرات في مجال السكك الحديدية.

حضر فاعليات التشغيل التجريبي، حسب بيان وزارة النقل اليوم الأربعاء، كل من الدكتور محمد حسين نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية، والدكتور طه رجب مدير المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، والدكتور فارس عبد السلام مدير عام معهد وردان، ولو تشون شنغ الوزير المستشار بسفارة الصين لدى مصر، وساو يو مي نائب مدير عام دائرة التعليم بمقاطعة جيانغسو، وتشيان رونغ رئيس مجلس إدارة شركة إفيك إنترناشيونال للمشروعات الهندسية، وخه شنغ تشو أمين لجنة الحزب بالمعهد المبنى لتكنولوجيا السكك الحديدية في نانجينغ، وتشو تشن كاي المدير العام للتشغيل في الخارج بشركة كاسكو لأنظمة الإشارات المحدودة، والمهندس إيهاب مراد رئيس الإدارة المركزية لتنمية المواهب بهيئة السكك الحديدية.

ويأتي ذلك في ضوء جهود وزارة النقل للارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب ونقل الخبرات مع الجانب الصيني الذي يشارك في إنشاء وتشغيل منظومة الجر السككي، وبالاشتراك مع المعهد العالي لتكنولوجيا النقل للحصول على خريج متميز لديه القدرة على مواكبة التطوير الذي يشهده قطاع النقل والذي أصبح ملموسًا على أرض الواقع.

جدير بالذكر أنه قامت إدارة المعهد العالي لتكنولوجيا النقل منذ عام ٢٠٢٠، بعقد لقاءات داخل مصر وخارجها مع الجانب الصيني متمثلًا في شركة أفيك الدولية لمشروعات النقل السككي، والمسؤولة عن إنشاء القطار الخفيف بمراحله الثلاث، ومعهد نانجنج لعلوم السكك الحديدية، ومعهد كوانجو للتعاون في إضافة بعض المناهج الدراسية وتبادل الخبرات الأكاديمية والتطبيقية، واكتساب الطلاب برنامجًا خاصًّا بأحدث المعارف التكنولوجية في مجال القطار الكهربائي بالصين..

ويقوم الطالب بمداومة الحضور والدراسة بمقر المعهد بمصر لمدة ثلاثة فصول دراسية، ثم يقوم باستكمال الدراسة لمدة ثلاثة فصول دراسية أخرى بمعهد نانجينج لعلوم السكك الحديدية بدولة الصين، ثم يعود لاستكمال دراسة السنة الرابعة بمصر والتخرج حاصلًا على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا من مصر، ودرجة الدبلوم التكنولوجي المعتمد من دولة الصين، ويتم تطوير المعامل التدريبية والمحاكيات بمقر المعهد، بالإضافة إلى خلق كوادر أكاديمية وفنية من المحاضرين المصريين .