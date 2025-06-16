دائم الحضور.. رئيس "النواب" يشكر وزير الشؤون النيابية

كتب- نشأت علي:

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب الذي عقدته اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

وخصصت اللجنة العامة الجانب الأكبر من اجتماع اليوم لمناقشة نشاط مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني؛ حيث استعرض رئيس مجلس النواب نشاط المجلس ولجانه النوعية خلال الفصل التشريعي الحالي، موجهًا الشكر والتقدير لوكيلَي المجلس، على جهودهما وأدائهما المتميز.

ووجَّه جبالي الشكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على حضوره الدائم وتفاعله في الجلسات العامة للمجلس واجتماعات اللجان النوعية، وتبنيه العديد من المواقف الداعمة لرؤية المجلس.

ووافقت اللجنة العامة، خلال الاجتماع، على مشروع الموازنة التقديرية للمجلس عن العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦؛ حيث أشاد أعضاء اللجنة العامة بجهود المجلس لانتظام الإنفاق المالي وإخضاعه للرقابة الدقيقة.

وتتشكَّل اللجنة العامة لمجلس النواب في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلَيـن، ورؤسـاء اللجـان النوعيـة، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السيـاسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

وبالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تختص اللجنة العامة بما يأتي:

أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور المهمـة التي يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الـرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علمًا بها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.

وتقضي اللائحة الداخلية للمجلس بأن يُدعى الوزير المختص بشؤون مجلس النواب، لحضور اجتماعات اللجنة العامة أثناء نظر المسائل المشار إليها.

ويدعو رئيس المجلس اللجنةَ العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًّا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.