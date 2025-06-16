كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور سمير غطاس، المفكر الاستراتيجي ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن هناك فرقاً بين الخطر والتهديد، موضحاً أن التهديد يعني تحول الخطر إلى قدرة تنفيذية ملموسة.

وأضاف غطاس، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن إيران باتت تمثل تهديدًا نوويًا حقيقيًا بعد تقدمها في تخصيب اليورانيوم من 20% إلى 60%، مع إمكانية الوصول إلى 90% في أسابيع.

وأوضح غطاس أن إيران، بعد إلغاء ترامب للاتفاق النووي في 2018، سارعت بتطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، لتعوض نقصها في الطائرات والغواصات المناسبة.

وأشار إلى أن توقيت التصعيد الحالي يرتبط بثلاثة عوامل: انتهاء مهلة التفاوض التي حددها ترامب بشهرين، إعلان المعارضة الإيرانية عن "خطة كوير" التي كشفت تفاصيل البرنامج النووي، وتحذير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تجاوز إيران للحدود المسموحة.

وأكد غطاس أن نتنياهو، رغم اتهامه بالجبن من المعارضة الإسرائيلية، يسعى لتتويج مسيرته كرئيس وزراء بضربة ضد إيران لإزالة "الخطر الوجودي"، مما عزز شعبيته مؤقتاً في استطلاعات الرأي.

وقال إن إيران تمتلك احتياطيًا ضخمًا يبلغ 6 أطنان من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، يمكن تحويله إلى 400 كيلوغرام بنسبة 60%، ومن ثم إلى 90% في مفاعل نووي خلال أسبوعين، مما يجعل الوقت حاسماً لإسرائيل.

وأكد المفكر الاستراتيجي ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، على أن هذا التهديد يذكّر بتجربة صدام حسين وادعاءاته بالسلاح الكيميائي، لكن إيران تمتلك اليوم قدرات أكثر جدية.