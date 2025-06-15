وفد حماة الوطن يقدم واجب العزاء في وفاة شهيد الشهامة بالشرقية

كتب- نشأت علي:

توجه وفد من حزب حماة الوطن، برئاسة الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن، أمين التنظيم، لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل خالد عبدالعال، سائق السيارة المحملة بالوقود، الذي وافته المنية الأحد الماضي، والمعروف باسم شهيد الشهامة، بمدينة العاشر من رمضان.

شارك في تقديم واجب العزاء من الحزب الدكتور أشرف سعد سليمان، أمين محافظة الشرقية، أحمد الهواري، أمين محافظة الدقهلية، وعبد الله خالد، مساعد أمين التنظيم.

وقدم وفد الحزب درع حماة الوطن، لأسرة الشهيد الراحل تقديرا للدور الإنساني الذي قام به شهيد الشهامة، وكذلك مساعدة مالية، لموقفه البطولي في إنقاذ أرواح العديد من المواطنين في واقعة العاشر من رمضان.

وأكد وفد حزب حماة الوطن، أن الشهيد الراحل مثالا يحتذى به في التضحية والفداء من أجل إنقاذ العديد من الأرواح، داعيا المولى عز وجل أن يكتبه من الشهداء.