مجدي الجلاد: الأهلي يمثل مصر أمام انتر ميامي.. و"الأحمر" سيظل الزعيم

كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، إن الأهلي يمثل مصر في مباراته المرتقبة أمام إنتر ميامي الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، متمنياً له التوفيق.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن هذه المباراة حاسمة لإثبات مستوى الأهلي، خاصة بعد التحديات التي واجهها الفريق مؤخرًا.

وأوضح الجلاد أن الأهلي عانى من مشاكل عديدة، بما في ذلك تغيير المدير الفني الجديد الذي لم يثبت بعد فعاليته مع الفريق.

وأشار إلى أن إنتر ميامي، بقيادة النجم ليونيل ميسي، يشكل خصمًا قويًا، مما يجعل المباراة صعبة للغاية، لكنه عبر عن ثقته في قدرة الأهلي على الظهور بمستوى مميز في المواجهات الكبرى.

وأكد الجلاد أن الأهلي يحمل راية مصر في هذه البطولة، مشدداً على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية لرفع اسم الكرة المصرية عالمياً.

وقال رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" إن وجود منافسة قوية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز وأندية أخرى مثل الإسماعيلي والمقاولون العرب يعزز من قوة الدوري المصري.

وشدد الجلاد على أن الاحتراف في كرة القدم يتطلب قبول انتقال اللاعبين بين الأندية، مستشهداً بحركة اللاعبين بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن الأهلي سيظل "الزعيم" بتاريخه العريق.