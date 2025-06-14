كتب- حسن مرسي:

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن إيران قد تلجأ إلى التهديد بإغلاق مضيق هرمز كورقة ضغط رداً على التصعيد العسكري مع إسرائيل، لكنها لن تتخذ هذه الخطوة نظراً لمرور ثلث طاقة العالم عبر المضيق.

وأضاف فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الأيام المقبلة ستشهد اتصالات دولية مكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وأوضح فرج أن إسرائيل نفذت خطة خداع استراتيجي محكمة، استمرت لعام ونصف، تحت اسم "قوة الأسد"، شملت خمس مراحل منها ضربات جوية وعمليات استخباراتية دقيقة داخل إيران.

وأشار إلى أن إسرائيل تمكنت من زرع عناصر داخل إيران لتنفيذ مهام عسكرية، بما في ذلك تصفية رئيس أركان الجيش الإيراني داخل شقته بطريقة محترفة.

وأكد فرج أن إيران وقعت في فخ الخداع الإسرائيلي، حيث لم تكن القيادة العسكرية في حالة تأهب كافية، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أوحت بعدم وجود تحركات عسكرية وشيكة.

وقال إن الولايات المتحدة تقتصر حالياً على دعم دفاعي لإسرائيل دون المشاركة في عمليات هجومية ضد إيران.

وأشار فرج إلى أن السلاح النووي يمثل تهديداً حقيقياً لدول الشرق الأوسط، مؤكداً ضرورة نزع الأسلحة النووية من إسرائيل لضمان الاستقرار الإقليمي.