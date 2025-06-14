كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، تابعا خلال جولتهما اليوم، سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وذلك في اجتماعٍ بمقر مركز السيطرة والتحكم لإدارة الأزمات لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

وفي مستهل الاجتماع، اطلع وزير الإسكان، ومحافظ الإسكندرية، على سير العمل بمركز السيطرة والتحكم لإدارة الأزمات بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، واستمعا لشرح عن آلية العمل بالمركز، والذي تم تزويده بسيارات إدارات أزمات مجهزة، بجانب البرامج المتنوعة المجهز بها مركز السيطرة والتحكم، وهيكل إدارة المركز.

كما اطلع وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، على مهام عمل المركز، والتي تشمل التعامل مع البلاغات الواردة من غرف العمليات المختلفة، واستخراج التصاريح اللازمة للعمل، والتنسيق مع باقى جهات المرافق للتواجد أثناء عمليات الإصلاح، وتلقي بيانات تشغيل المحطات وضغوطها على مدار ٢٤ ساعة، ومتابعة جودة المياه من خلال تطبيق المعامل، ومتابعة الحالة الأمنية بفروع ومحطات الشركة من خلال منظومة مراقبة بالكاميرات، ومتابعة حركة سير السيارات بالشركة بمنظومة Gis، ومتابعة سير العمل بفروع ومحطات الشركة، والتواجد الميدانى على أرض الواقع للمتابعة، وإعداد وتحليل البيانات، وإعداد خطط الطوارئ ومراجعتها أولا بأول، والتنسيق مع قيادة الدفاع الشعبي بالمحافظة.

كما تابع وزير الإسكان، ومحافظ الاسكندرية، خلال الاجتماع، سير العمل بمنظومة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية والتي تخدم المحافظة وجانبا من محافظتي البحيرة ومطروح، وتتكون من 10 محطات تنقية مياه شرب بطاقة تصميمية حوالي 3 ملايين و٥٣٤ الف م3/يوم، و ٤٢ محطة رفع، و٣٧ مركز خدمة عملاء، و٩٤٨٣كم شبكات، بجانب استعراض محاور العمل بالشركة طبقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ فيما يتعلق بتوفير بنية أساسية متطورة، والخطط المستقبلية للمياه بالشركة لتلبية الاحتياجات والتوسعات العمرانية والمشروعات، وموقف النمو السكاني والاحتياج المتوقع لمياه الشرب بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، وكذا إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل الفاقد، والتحول الرقمي بالشركة.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بالإسكندرية، والتي تتكون من ٢١ محطة معالجة صرف صحي، و ١٨٣ محطة رفع رئيسية، وشبكات انحدار بطول ٣٦٤٦كم، وخطوط طرد بطول ٣٠٥ كم، بإجمالي طاقات تصميمة ١.٨ مليون م3/يوم تقريبا، بجانب جهود تطوير الأداء بالشركة، ومشروعات الخطة العاجلة لمنظومة الصرف الصحي بالإسكندرية، ومشروعات الاستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار، والاحتياجات المستقبلية للمحافظة من خدمة الصرف الصحي، وجانبا من مشروعات المرافق الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ثم تفقد وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية،مركز خدمة عملاء مياه الابراهيمية بمجمع خدمات كوم الدكة لمتابعة سير العمل بالمركز، واستمعا إلى شرح عن آلية العمل والخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز.

وخلال الزيارة، اعرب وزير الإسكان، عن سعادته بمستوى الأداء بمركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الإسكندرية، وأشاد بأداء فريق العمل والتعاون بين المركز والمحافظة، ووجه ببذل كافة الجهود لتوفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، والعمل على تقليل نسبة الفاقد من مياه الشرب، والالتزام بالتوقيتات المحددة لتشغيل المحطات التي تم الانتهاء من تنفيذها او تنفيذ أعمال توسعة بها، بجانب وضع وتطبيق الحلول العاجلة بالمناطق الساخنة.

ولفت وزير الإسكان إلى أنه يتم التنسيق الدائم مع محافظ الإسكندرية لسرعة تنفيذ المشروعات وتكثيف الجهود المبذولة بالمشروعات الواقعة في إقليم محافظة الإسكندرية، لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، مقدماً الشكر لكل فريق العمل من الوزارة والمحافظة.

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