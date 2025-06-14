وزير الأوقاف السابق: الشهادة في سبيل الله عز وشرف

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن الشهادة في سبيل الله عز وشرف.

وأضاف "جمعة"، عبر حسابه على فيسبوك، قبل قليل، أن الدفاع عن الأوطان من صميم مقاصد الإسلام.

ودعا وزير الأوقاف السابق، الله عز وجل، أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.

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