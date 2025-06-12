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صور.. تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر زيارة منطقة سقارة الأثرية

01:24 م الخميس 12 يونيو 2025
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كتب- محمد شاكر:

انتهت وزارة السياحة والآثار، من تركيب وتشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر زيارة منطقة سقارة الأثرية.

وتتيح هذه الماكينات للزائرين، من المصريين والسائحين، شراء تذاكر الزيارة بسهولة باستخدام بطاقات الدفع البنكية، بما يسهم في تخفيف التكدسات أمام شبابيك التذاكر التقليدية، ويدعم التحول نحو تقديم خدمات ذكية ومتطورة داخل المقصد السياحي المصري.

من جانبه أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الخدمة تمثل إحدى الأدوات الرئيسية للمنظومة الإلكترونية المتكاملة لحجز تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، إلى جانب خيار الشراء من شبابيك التذاكر المميكنة، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للحجز: www.egymonuments.com

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعميم هذه الماكينات تدريجياً في مختلف المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وفقاً لخطة زمنية محددة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويرتقي بمستوى التجربة السياحية.

وأكد الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أن هذه الماكينات تعتمد على الدفع الإلكتروني فقط باستخدام البطاقات البنكية، مشيراً إلى أن منظومة الحجز الإلكتروني تشمل أيضاً تطبيق الهاتف المحمول Experience Egypt المتوفر على متجري Play Store وApp Store، بالإضافة إلى مركز بيع التذاكر المجمعة المخصص لشركات السياحة.

وأوضح أن المنظومة الإلكترونية لتذاكر الزيارة تم تفعيلها حتى الآن في عدد (110) متحف وموقع أثري على مستوى الجمهورية، من أبرزها: منطقة أهرامات الجيزة، المتحف المصري بالتحرير، قلعة صلاح الدين الأيوبي، معبد الدير البحري، معبد الكرنك ووادي الملوك بالأقصر، ومعبد أبو سمبل بأسوان.

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