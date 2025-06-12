"نيمبوس" يُثير المخاوف.. هل يلوح شبح موجة جديدة لكورونا؟

كتب- أحمد جمعة:

عاد فيروس كورونا ليحتل صدارة الاهتمام الصحي العالمي مجددًا بعد رصد متحور جديد يُعرف باسم "نيمبوس – NB.1.8.1"، والذي أثار بدوره مخاوف من موجة جديدة من الإصابات حول العالم.

بدورها، أقرّت منظمة الصحة العالمية أن حالات الإصابة بكوفيد-19 تشهد تزايدًا عالميًا، لا سيما في إقليم شرق المتوسط، موضحة أن هذا الارتفاع لا يمثل نشاطًا فيروسيًا غير متوقع، بل يتوافق مع نمط موسمي شهدته الأعوام السابقة.

وأكدت المنظمة أن متحور "نيمبوس – NB.1.8.1"، الذي رُصد لأول مرة في يناير وصُنّف في مايو كمتحور "تحت المراقبة"، هو السبب الرئيس في هذه الزيادة، ومع ذلك، شددت على أنه لا يشكل في الوقت الراهن مخاطر صحية إضافية مقارنة بمتحورات أوميكرون الأخرى.

ورغم ذلك، اعتبرت المنظمة أن مستوى الخطر العالمي المرتبط بكوفيد-19 لا يزال عالياً، داعية الدول إلى مواصلة الرصد والإبلاغ دون اللجوء إلى فرض قيود على السفر أو التجارة في هذه المرحلة.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام مراكز التطعيمات بالمصل واللقاح، أن المتحور الجديد يُشكل نحو 10.7% من الإصابات عالميًا، ما يعكس تسارعًا في انتشاره.

وأوضح محمدي أن "نيمبوس" مسؤول عن زيادة ملحوظة في الإصابات في دول مثل الصين وسنغافورة، كما دفع السلطات الإيطالية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية عقب تسجيل أول إصابة مؤكدة به هناك.

وشدد على أن الأدلة المتاحة تشير إلى قدرته على الانتشار بسرعة أكبر من السلالات الأخرى، إلا أن منظمة الصحة العالمية لم تُسجل حتى الآن مؤشرات تدل على زيادة في شدة الإصابات الناتجة عنه.

وبيّن "محمدي" أن الأعراض التي يسببها "نيمبوس" تتوافق إلى حد كبير مع المتغيرات الفرعية السابقة من سلالة أوميكرون، وتشمل التعب، الحمى، آلام العضلات، التهاب الحلق، وصعوبات في التنفس. وقد تظهر في بعض الحالات أعراض إضافية مثل الصداع، فقدان الشهية، ومشاكل في الجهاز الهضمي.

موقف اللقاحات من متحور كورونا الجديد

في السياق ذاته، قال الدكتور ضرار بلعاوي، مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية، إن المتحور الجديد يتمتع بقدرة أعلى على إصابة الخلايا البشرية، كما يُظهر مرونة أكبر في تفادي المناعة المكتسبة من اللقاحات أو العدوى السابقة.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن البيانات تشير إلى أن "نيمبوس" لا يسبب أعراضًا أشد من سابقيه من متحورات أوميكرون، لكنه يثير قلقًا خاصًا بسبب تأثيره المحتمل على الفئات الهشة ككبار السن ومرضى نقص المناعة.

وبحسب بلعاوي، فإن معدل الإصابات في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 97% مقارنة بشهر مارس، ما يعد مؤشرًا على موجة محتملة هذا الصيف، خاصة مع تزايد التجمعات الصيفية وتراجع المناعة المجتمعية بسبب مرور الوقت على حملات التطعيم.

وشدد بلعاوي على ضرورة تعزيز حملات التطعيم، لا سيما للفئات الأكثر عرضة، مشيرًا إلى أن الجرعات المعززة الحديثة تقلل احتمالية دخول المستشفى بنسبة تقارب 45%، كما طالب بتوسيع نطاق الفحوصات، في ضوء تراجعها عالميًا بعد انحسار الجائحة.

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