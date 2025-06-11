شديد الحرارة نهارًا.. توقعات طقس الخميس

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 12 يونيو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة، أن يكون هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة على الأغلب الأنحاء مشيرة إلى أن الطقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة العظمي غداً الخميس

- القاهرة الكبرى: 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 43 درجة مئوية.

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