كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، متابعة الرئيس السيسي تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" وترؤس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لجنة الطروحات الحكومية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" وخطة تحلية مياه البحر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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رئيس الوزراء يترأس لجنة الطروحات الحكومية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.

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القبض على مستريح السيارات في الإمارات.. والضحايا يناشدون أبوظبي تسليمه لمصر

كشفت مصادر مطلعة لـ"مصراوي"، أنه تم إلقاء القبض على المدعو محمود محمود محمد هلالي (أمير هلالي) في الإمارات، وهو الآن تحت سيطرة مكتب النائب العام بالإمارات، حيث تم عمل ملف لتسليم المجرمين وحمل رقم 215.

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مدبولي يتابع الترتيبات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء وليد عارف، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسفير محمد الملا، مساعد وزير الخارجية، و طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، و خالد نوفل، مساعد وزير المالية، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

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شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام الستة المقبلة، وذلك في الفترة من الخميس 12 يونيو وحتى الثلاثاء 17 يونيو 2025.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المناطق، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، ويميل إلى الاعتدال ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

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الإيجار القديم.. اتحاد المستأجرين يتقدم بمشروع قانون جديد لحل الأزمة

تقدَّم شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، بمشروع قانون جديد إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أنه يمثل حلاً متوازنًا وعادلاً لإنهاء الأزمة الممتدة منذ عقود بين الملاك والمستأجرين، والتي ظلت محل جدل واسع داخل الأوساط التشريعية والمجتمعية.

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الإعلان عن وظائف قيادية بشركة "كهرباء الصعيد" -الشروط والتفاصيل

أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية.

وتشمل تلك الوظائف: وظيفة رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بعد خلو المنصب ببلوغ المحاسب أسامة عباس، رئيس القطاعات السابق، سن المعاش.

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التزام دستوري.. موعد تصويت البرلمان على الموازنة الجديدة

انتهت اللجان النوعية بمجلس النواب من مناقشة موازنات جميع الوزارات والهيئات الحكومية؛ تمهيدًا للتصويت عليها عقب إرسال لجنة الخطة والموازنة تقريرها النهائي .

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