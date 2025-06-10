الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية في وفاة سميحة أيوب وآخرين

القاهرة (أ ش أ):

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مندوبين عنه لتقديم واجب العزاء في عدد من الشخصيات البارزة التي وافتها المنية مؤخرًا.

وقد أوفد الرئيس، اللواء نادر مسعد للتعزية في وفاة الفنانة سميحة أيوب.

كما أوفد العميد سراج الدين منير زكي للتعزية في وفاة المستشار سامح أحمد عمرو بندر.

وكذلك تم إيفاد العميد وليد الليثي للتعزية في وفاة الدكتور جمال أبو المكارم رزق.

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