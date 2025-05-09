تونس تلغي الاحتفالات الدينية لليهود في جربة هذا العام

تونس - (د ب أ)

أعلنت هيئة تنظيم الزيارة السنوية الدينية لمعبد الغريبة بجزيرة جربة جنوب تونس، اليوم الجمعة، عن إلغاء مظاهر الاحتفال في موسم الحج لهذا العام.

وستقتصر احتفالات هذا العام التي تجري في الفترة بين 11 مايو و18 مايو الجاري، على ممارسة الطقوس الدينية داخل المعبد فقط وعلى مشاركة اليهود المقيمين بتونس، وفق بيان الهيئة المنظمة.

ولم توضح الهيئة أسباب هذا القرار، وللعام الثاني على التوالي يجري اختصار احتفالات المعبد التي تجتذب آلاف اليهود في العالم بما ذلك زائرون من إسرائيل.



وتمثل الاحتفالات في العادة إعلانا بانطلاق ذروة الموسم السياحي الصيفي في جزيرة جربة التي تضم قرابة 1500 شخص من الأقلية اليهودية.