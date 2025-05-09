موجة شديدة الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 14 مايو.

وتوقعت الأرصاد، موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء من اليوم الجمعة إلى الأحد 11 مايو.

الطقس من الجمعة إلى الأحد

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية يوم الأحد 11 مايو قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس من الاثنين حتى الأربعاء

- انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (8:7) درجة لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (23:24).