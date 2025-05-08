الجبهة الوطنية يعلن عن توفر فرص عمل للشباب بعدد من المحافظات - (تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

أعلنت أمانة الدفاع و الأمن القومي بحزب "الجبهة الوطنية" برئاسة الفريق طارق سلام، نجاحها في توفير عدد من فرص العمل المتنوعة، في إطار سعي الحزب لمساعدة الشباب على الانخراط في سوق العمل والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية.

ومن جانبه، قال اللواء دكتور محمد مندور مساعد الأمين العام للأمانة، إن الأمانة نجحت في توفير أكثر من 200 فرصة عمل للشباب في مجالات متنوعة ومحافظات شتى؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات أمين الأمانة الفريق طارق سلام، بالعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن ورقة العمل التي سبق مناقشتها بالأمانة، حول أهم مشكلات الشباب، والتي جاء في مقدمتها مشكلة التوظيف.

وبدوره، قال الفريق طارق سلام أمين أمانة الدفاع والأمن القومي، إنه جاري تسليم تفاصيل فرص العمل، إلى الأمانة المركزية للحزب، تمهيدا للإعلان عنها والبدء في تنفيذها.

وناقش أعضاء الأمانة خلال الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وكذلك أوراق العمل المقدمة من عدد من الأعضاء، ومن بينها ورقة عمل مقدمة من اللواء محمد صلاح دهب عضو الأمانة بعنوان (المهاجرون العرب و الأفارقة وتأثيرهم على الأمن القومي المصري)، تناولت أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، وأماكن تمركزاتهم وكل ما يتعلق بهم، وتوصلت إلى عدد من التوصيات المهمة، في مقدمتها ضرورة إنشاء مجلس قومي لشئون اللاجئين، يتولى بحث العقبات التي تواجههم، وتعزيز الموارد المخصصة لهم، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والشركاء المعنيين، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية لإعادة توطين المهاجرين والمقيمين الأجانب في مصر.

وثمن أعضاء أمانة الدفاع والأمن القومي، نهج الدولة المصرية في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الأجانب المقيمين في البلاد، سواء المسجلين لدى مفوضية شئون اللاجئين، أو المقيمين بصورة غير قانونية، واعتبارهم ضيوفا في وطنهم الثاني، داعمين في الوقت نفسه جهود الدولة لحصر مناطق تمركزهم و ظروفهم المعيشية لمساعدتهم على تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد.

كما ناقش الأعضاء ورقة عمل حول هجرة العقول المصرية، بصفة خاصة الأطباء و المهندسين، و التي كانت قد تقدم بها للامانه الدكتورة ندا رضا و تناول الموضوع الدكتور محمود المتيني أمين أمانة الصحة والسكان، و حذر خلالها من خطورة هجرة العقول المصرية للخارج، مؤكدا أن ذلك الأمر يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري.

وأوصت ورقة العمل بضرورة تنفيذ الدولة (سياسة الاستبقاء)، لتشجيع العقول المبتكرة والإبداعية على العمل في البلاد، وكذلك فتح قنوات اتصال مع كبار العلماء المصريين في الخارج من شتى التخصصات، للعودة إلى مصر مرة أخرى، والاستفادة بقدراتهم الإبداعية في تعليم الأجيال الجديدة من العلماء.

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