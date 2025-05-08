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شاهد.. الرئيس السيسي يشارك بحفل عشاء بالكرملين في ذكرى احتفالات عيد النصر

09:33 م الخميس 08 مايو 2025

الرئيس السيسي يشارك بحفل عشاء بالكرملين في ذكرى اح

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر متحدث الرئاسة صورتين لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل العشاء الذي أقامه الرئيس بوتين، اليوم، تكريما للسادة رؤساء الوفود الأجنبية المشاركين في الاحتفال بالذكري الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش حفل عشاء بالكرملين في احتفالات الذكرى الثمانين لعيد النصر.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقيم حفل عشاء تكريمًا للسادة رؤساء الوفود الأجنبية المشاركين في الاحتفال بالذكرى الثمانين للانتصار.

ومن المقرر أن يقام صباح غد الجمعة العرض العسكري بالساحة الحمراء بموسكو .. ويتوجه رؤساء الوفود بعدها إلى النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحديقة الكسندروفسكى.

الرئيس السيسي يشارك بحفل عشاء بالكرملين في ذكرى احتفالات عيد النصر (2)

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