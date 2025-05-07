الحرارة 34 بهذه المناطق.. حالة الطقس غدًا الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 8 مايو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدًا الخميس

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارًا، معتدل ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا الخميس

وتكون درجات الحرارة العظمى غدًا الخميس، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 34 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 33 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 36 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 39 درجة مئوية.

وتكون درجات الحرارة الصغرى غدًا الخميس، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 24 درجة مئوية.

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