السيسي: حريصون على عدم تهجير الفلسطينيين طوعيا أو قسريا

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر عنصر استقرار بالمنطقة تتبع سياسة متوازنة في ظل عالم متغير ومضطرب، وقال "إن التنسيق بين مصر واليونان يصب في صالح المنطقة بالكامل".

وأضاف الرئيس السيسي - خلال جلسة مباحثات مع الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولاس اليوم الأربعاء، في قصر الرئاسة بأثينا - "نبذل جهودا كبيرة من أجل ضمان الأمن والاستقرار في إقليم مضطرب، ونحاول وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة".

وجدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الرافض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال "حريصون على عدم تهجير الفلسطينيين طوعيا أو قسريا".

ولفت إلى أن زيارته الحالية لليونان تعكس حجم العلاقات القوية في كافة المجالات، ونتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن مصر لم تكن يوما معبرا للهجرة غير الشرعية وأن العلاقات الأخوية بين مصر واليونان تاريخية.

ونوه إلى أن الزيارة فرصة لتطوير العلاقات مع اليونان وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية والتحرك إلى الأمام وتحقيق تقدم ملموس في علاقاتنا الثنائية، مشيرا إلى أن الزيارة تعد الخامسة له، مما يبرز التزام مصر الدائم بتعزيز الشراكة الثنائية مع اليونان.

وقال الرئيس السيسي إن هذه الزيارة ليست مجرد تعبير عن العلاقات الطيبة الحالية، ولكنها أيضا تأكيد على القوة المتجذرة لعلاقاتنا التي تمتد عبر التاريخ، منوها إلى أن هناك العديد من الفرص لتطوير التعاون الثنائي في مجالات التنسيق السياسي والاقتصادي والثقافي والزراعي، وأكد أن هذه المجالات تمثل نقاطا رئيسية للنمو المشترك.