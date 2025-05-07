مستشار وزير الصحة: تنظيم الأسرة صناعة ثقيلة عائدها بطيء

كتب- عمر صبري:

أعرب الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، عن سعادته بالتواجد في رحاب جامعة القاهرة باعتباره أستاذاً بقصر العيني.

وأوضح، خلال مشاركته في مؤتمر كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أهمية الإعلام في التعريف بالمبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة مثل فحوصات ما قبل الزواج، مكافحة التقزم، والقضاء على فيروس "سي".

وشدد على أن "الإعلام شريك رئيسي في هذا العمل"، مشيراً إلى أهمية توعية المجتمع بالموروثات الاجتماعية الخطأ في مجال الصحة والسكان.

وأضاف أن "تنظيم الأسرة صناعة ثقيلة عائدها بطيء"، لافتاً إلى أن كثرة الإنجاب بدون وعي تؤثر سلباً على اقتصاد الدولة والأسرة.

وشهد انطلاق المؤتمر الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة.

يأتي المؤتمر برعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام ورئيسة المؤتمر، الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمينة عام المؤتمر، وبمشاركة الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ووزير التعليم العالي الأسبق.

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