وزير العمل يُعلن بدء التقديم في مِنح مجانية للتدريب على 28 مِهنة بشهادات دولية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم للحصول على منح مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 28 مهنة، من خلال 3 برامج فى مجالات فنية، ولغوية، ومهارات حياة، في إطار خطتها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عيد العمال، وذلك بالتعاون مع معهد الساليزيان "الدون بوسكو" الايطالي بالقاهرة، تطبيقًا لبروتوكول تعاون مُشترك بين "الوزارة" و"المعهد".

وأوضحت الوزارة، أن المنحة تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني،وتعزيز الكفاءة،والقدرة التنافسية للمُتدربين ،والباحثين عن العمل في المجالات الفنية، والحِرفية، وفقا للمعايير المحلية والدولية.

وفي هذا السياق دعا محمد جبران وزير العمل، الشباب المصري إلى التقديم في هذه المنح الجديدة، والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها "الجمهورية الجديدة" له في مجال التدريب المهني ، لتأهيله على مِهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وبشهادات دولية.

وأضاف إنه يمكن التسجيل في المنحة الجديدة من خلال هذا الرابط الذي يحتوي أيضًا على كافة المهن التي سيتم التدريب عليها، وكذلك الشروط المطلوبة وهو: اضغط هنا ، على أن يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 7-5-2025، وحتى اكتمال العدد المطلوب.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

ارتفاع الحرارة وظاهرة مسيطرة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

خطوات حصول المستأجر على شقة تمليك أو إيجار بعد تعديلات "الإيجار القديم"