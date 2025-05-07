المؤتمر العاشر لـ"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني

كتبت- نور العمروسي:

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الجلسة الختامية من المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية في مصر، الذي استمر على مدار يومي 5 و6 مايو 2025 بعنوان "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

وحضرت الجلسة الدكتورة ماريان عازر عضوة المجلس ورويدة حمادة منسى الخبيرة في قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين والسيدة نورا أسامة مديرة التخطيط والبرامج بمنظمة المرأة العربية.

وألقت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، إعلان مصر والذي نص على :

وفي ضوء العروض والمناقشات التي دارت خلال المؤتمر نعلن نحن المشاركات والمشاركون أننا

1-نؤكد على أهمية السعي نحو بلورة رؤية عربية موحدة في مواجهة العنف السيبراني وضمان بيئة رقمية آمنة للنساء والفتيات تضم الحكومات والمجتمع المدني وشركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية

2-نثمن أهمية التقدم التكنولوجي في تحقيق التواصل والتمكين بدون تمييز ونؤكد في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز الأطر القانونية لحماية النساء والفتيات من العنف السيبراني

3- نرى أن تكثيف برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون في التعامل مع قضايا الجرائم الرقمية لا سيما التي تستهدف النساء والفتيات ضرورة قصوى

4-نرى ضرورة إدراج التربية الرقمية والتثقيف القانوني في المناهج التعليمية لتعزيز الوعي الرقمي لاسيما لدى الفتيات وتمكينهن من الإستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا

5-نشجع الحكومات على تبني حملات توعوية عامة تستهدف التنبيه والتعريف بمخاطر العنف السيبراني لاسيما ضد النساء والفتيات وسبل مواجهته

6-نحث الشركات والمنصات الرقمية على تحمل مسؤولياتها تجاه حماية النساء والفتيات من العنف السيبراني عبر اعتماد وتطبيق سياسات تتسم بالشفافية والإتاحة

7- نؤمن بضرورة تمثيل النساء والآليات الوطنية المعنية بالمرأة في وضع وتنفيذ السياسات المعنية بالأمن السيبراني والتحول الرقمي

8-نؤكد على دعمنا ومساندتنا للمرأة الفلسطينية الصامدة فى مواجهة كل أشكال العنف الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، كما نؤكد على أن حمايتها من العنف السيبراني هو حقها الراسخ في الحماية من العنف بجميع أشكاله، وأن تمكينها في الفضاء السيبراني ودعم حقها في الوصول إلى الإنترنت هو امتداد لنضالها من أجل الحرية وهو جزء لا يتجزأ من حقها الإنساني والسياسي والاجتماعي فضلا عن حقها في إيصال الأغذية والأدوية في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

وشهدت الجلسة الختامية إطلاق الدليل التدريبي الذي أعدته منظمة المرأة العربية حول منهجية إعداد التقارير الوطنية المرفوعة إلى اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة " سيداو " بالإضافة إلى الإعلان عن جائزة منظمة المرأة العربية ( الفتاة العربية ).

وشهد ختام المؤتمر مراسم تسليم وتسلم رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية من جمهورية مصر العربية إلى المملكة المغربية وتسليم درع الشعلة.