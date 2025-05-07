"هاملت بالعربي" على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.. غدا

كتب- محمد شاكر:

يستضيف مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، غدا الخميس في التاسعة مساء، العرض المسرحي "هاملت بالعربي"، لفرقة الإسماعيلية القومية، وذلك ضمن فعاليات الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وضمن برامج وزارة الثقافة.

"هاملت بالعربي" عمل مسرحي مستلهم من مسرحية "هاملت" لويليام شكسبير، ويُقدم في معالجة معاصرة للكاتب السوري ممدوح عدوان، وإخراج أحمد طه.

يناقش العرض معاناة الإنسان العربي في ظل التغيرات والصراعات المتسارعة، وما يفرضه الواقع من أسئلة وجودية وهوية مأزومة، تسعى للثبات وسط عالم سريع التقلب.

تصميم ديكور العرض د. عمرو الأشرف، تصميم الملابس والإكسسوارات رامي شهاب، الموسيقى والألحان رفيق يوسف، تعبير حركي مناضل عنتر. وتتضمن المسرحية مختارات شعرية من أشعار أمل دنقل، تصميم الدعاية محمد عطا، الإضاءة شادي عزت.

يشارك في بطولة العرض عدد من أبرز فنانين المسرح بالإسماعيلية، وهم: عماد غراب، محمود مدحت، آية أبو ضيف، محمد صلاح، محمد الشبراوي، محمود نوح، كريم طارق، دانيال مجدي، بسمة حسين، عبد الرحمن عيسى، محمد حسام، محمد صديق.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويستمر لمدة أربعة أيام متتالية بالمجان على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك ضمن أنشطة فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف.

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