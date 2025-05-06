سليمان وهدان يطالب بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم

كتب - نشأت علي:

طالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بتأجيل إصدار مشروع قانون الإيجار القديم إلى دور الانعقاد التشريعي التالي، مشددًا على أن ذلك لا يُعد انتقاصًا من احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا، بل يراعي مصلحة المجتمع ويحافظ على الحقوق الدستورية.

وقال وهدان، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم اليوم الثلاثاء: "نحن أمام قضية كبيرة جدًا، هناك 6.5 مليون مواطن قد يواجهون مصيرًا مجهولًا أو التشريد"، مشيرًا إلى أن القانون يمس مراكز قانونية مستقرة، والحكم الصادر قد يهز هذا الاستقرار.

وأكد وهدان أن "هذا القانون يعرض العديد من الأسر للمجهول"، مضيفا أن التأجيل لا يخالف نص حكم المحكمة الدستورية، لأن القانون ذاته لا ينص على التطبيق بأثر رجعي، والدستور ينص صراحة على حق المواطن في السكن اللائق، بحسب قوله.