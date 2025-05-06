الصحة: تقديم الخدمات العلاجية لـ 339 ألف مواطن بالربع الأول من العام الجاري

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 339 ألفًا و683 مواطنًا، من خلال 406 قوافل طبية، تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجاري، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 77 ألفًا و437 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 2151 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وقال الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، إن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 22 ألفًا و140 مواطنًا بمحافظة أسوان، و25 ألفًا و200 مواطنًا بأسيوط، و16 ألفًا و585 مواطنًا بالإسكندرية، و14 ألفًا و66 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و6 آلاف و915 مواطنًا بالأقصر، و3 آلاف و308 مواطنين بالبحر الأحمر، و21 ألفًا و932 مواطنًا بالبحيرة، و15 ألفاًا و625 مواطنًا بالجيزة، و12 ألفًا و961 مواطنًا بالدقهلية، و6 آلاف و80 مواطنًا بالسويس، و36 ألفًا و376 مواطنًا بالشرقية، و19 ألفًا و306 مواطنين بالغربية، و7 آلاف و32 مواطنًا بالفيوم، و21 ألفًا و617 مواطنًا بالقاهرة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي، مدير عام إدارة القوافل الطبية، إلى تقديم الخدمة الصحية أيضًا لـ21 ألفًا و119 مواطنًا بالقليوبية، و20 ألفًا و156 مواطنًا بالمنوفية، و19 ألفًا و967 مواطنًا بالمنيا، و5 آلاف و642 مواطنًا بالوادي الجديد، و22 ألفًا و754 مواطنًا ببني سويف، و5 آلاف و523 مواطنًا بجنوب سيناء، و21 ألفًا و159 مواطنًا بدمياط، و18 ألفًا و408 مواطنين بسوهاج، و5 آلاف و259 مواطنًا بشمال سيناء، و8 آلاف و222 مواطنًا بقنا، و13 ألفًا و633 مواطنًا بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 8 آلاف و698 مواطنًا بمطروح.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

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