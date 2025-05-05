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رواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. فرص عمل في مجال السياحة والفنادق

02:16 م الإثنين 05 مايو 2025

محمد جبران وزير العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل عن توفير 42 فرصة عمل جديدة في مجال السياحة والفنادق بفندقين بمحافظة سيناء، وذلك ضمن النشرة القومية للتشغيل التي تروج لها الوزارة.

وأوضح بيان الوزارة أن هذه الوظائف تتنوع بين مختلف التخصصات، بما يتناسب مع مؤهلات وخبرات المتقدمين.

الوظائف المطلوبة في الفندق الأول:

1 مشرف حجز

1 عامل مناطق عامة

2 مشرف غرف

2 جنايني

1 عامل لوكر

1 منقذ شواطئ

1 متلقي طلبات

شروط شغل الوظائف في الفندق الأول:

المؤهل: عالي - متوسط

السن: من 25 إلى 35 سنة

الراتب: 7000 جنيه

الوظائف المطلوبة في الفندق الثاني:

2 فني معدات

3 فني تبريد وتكييف

7 مضيف

9 منظف مناطق عامة

2 فني غلايات

7 منقذ

10 عامل تجهيز وتحضير

شروط شغل الوظائف في الفندق الثاني:

المؤهل: متوسط

السن: من 21 إلى 25 سنة

الراتب: 7000 إلى 10000 جنيه حسب المهنة

طريقة التسجيل:

يتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل: من هنا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار دعم قطاع السياحة والفنادق في مصر، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في مختلف المجالات.

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وزارة العمل فرص عمل محافظة سيناء السياحة الفنادق
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