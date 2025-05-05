مصدر: وزيرة التنمية المحلية في البرلمان لمناقشة تعديلات الإيجار القديم

كتب- محمد نصار:

قال مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، إن الوزيرة الدكتورة منال عوض، تشارك الآن في اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الإثنين، أن المشاركة تأتي في إطار بحث مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن تعديلات الإيجارات القديمة.

وكان مجلس النواب، بدأ اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 4 مايو 2025، في عقد جلسات مناقشة لمشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء في شأن تعديل قوانين الإيجارات القديمة للأشخاص المستأجرة لوحدات سكنية، وكذلك الأشخاص الطبيعية المستأجرة لوحدات غير سكنية.

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