مصدر لمصراوي: جار تحديث الأحوزة العمرانية لـ 83 قرية في الجيزة

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر حكومي مطلع، تفاصيل مستجدات موقف اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية الخاصة بمحافظة الجيزة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إنه جار الانتهاء من اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 83 قرية في محافظة الجيزة كمجموعة أولى.

وأضاف المصدر، أن أعمال تحديث الأحوزة العمرانية بمحافظة الجيزة تسير بشكل جيد، حيث تم الانتهاء من المجموعة الأولى وجار بدء العمل في المجموعة الثانية.

وأشار المصدر، إلى أن الأحوزة العمرانية أهم خطوة في اعتماد المخططات، حيث أنه بعد الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية سيتم إعداد المخططات الاستراتيجية للمحافظة وبعدها تقوم المحافظة باعتماد المخططات التفصيلية.

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