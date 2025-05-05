مصدر يكشف حقيقة وقف تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، أن ما يتردد بشأن وقف تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء غير صحيح على الإطلاق.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الاثنين، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث عن منع التصالح في المخالفات الجديدة التي ارتكبت بعد إقرار قانون التصالح الحالي.

وأضاف المصدر، أن باب التصالح مفتوح لأصحاب المخالفات البنائية المرتكبة قبل العمل بقانون التصالح الحالي، حيث تم مد مهلة تقديم الطلبات 6 أشهر أخرى تبدأ من اليوم الاثنين الموافق 5 مايو 2025.

وأشار المصدر، إلى أن تصريحات رئيس الوزراء تعكس رغبة حقيقية من الدولة في إغلاق ملف المخالفات البنائية، فلا يمكن أن يستمر هذا الأمر إلى ما لا نهاية.

وتابع المصدر: مينفعش نعمل قانون تصالح كل شوية عشان الناس تستمر في المخالفات بحجة ما كده كده هيعملوا قانون تاني، المخالفات كده مش هتنتهي.

اقرأ أيضًا:

بعد توجيه الرئيس بالانتهاء منه.. ما أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية الجديد؟

"الكهرباء" تنتهي من تنفيذ المرحلة الأولى للبنية التحتية لمدينة شمس رأس الحكمة