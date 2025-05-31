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كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أهم 19 ظاهرة فلكية يشهدها شهر يونيو المقبل، والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في سماء مصر والوطن العربي دون الحاجة إلى تلسكوبات متقدمة.

وأوضح الدكتور تادرس، اليوم السبت، أن أولى هذه الظواهر تحدث غدا الأحد حيث يصل كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس وتبلغ نحو 45.9 درجة، وهو ما يجعل هذا التوقيت الأفضل لرصد الزهرة وتصويره، حيث يظهر في أعلى نقطة له بالسماء فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس مباشرة ويشرق الزهرة في هذا اليوم في حوالي الساعة الخامسة وخمس دقائق صباحا ويظل مرئيا إلى أن يختفي مع شدة ضوء الشفق الصباحي نتيجة شروق الشمس.

وأضاف أنه في اليوم نفسه وبعد غروب الشمس يدخل القمر في اقتران جميل مع كوكب المريخ وهو ما يمكن رؤيته بوضوح بالعين المجردة في السماء الغربية ويستمر هذا المشهد حتى دقائق قليلة بعد منتصف الليل.

وأشار إلى أنه بعد غد سيظهر القمر مقترنا مع النجم ريجولس أو ما يعرف بقلب الأسد وهو ألمع نجم في كوكبة الأسد وتبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية ويمكن مشاهدة هذا الاقتران إلى ما بعد منتصف الليل بنصف ساعة تقريبا.

وأضاف الدكتور تادرس أن القمر يكون في طور التربيع الأول في 3 يونيو ويظهر نصفه مضاء بنسبة 50% حيث يتوسط السماء وقت الغروب ويتحرك بعدها تدريجيا نحو الغرب حتى يغرب عند منتصف الليل تقريبا.

أما في 7 من يونيو فيقترن القمر مع النجم سبيكا أو السماك الأعزل وهو ألمع نجوم كوكبة العذراء ويتميز بكونه نجما متغيرا يبلغ حجمه نحو 8 أضعاف حجم الشمس وكتلته 11 مرة ضعف كتلة الشمس ويزيد لمعانه عن الشمس بـ13.5 مرة ويبعد عن الأرض بـ260 سنة ضوئية ويظهر هذا المشهد حتى الساعة الثالثة فجرا تقريبا.

وفي نفس اليوم يبلغ القمر نقطة الأوج في مداره حول الأرض وهي أبعد مسافة عن الأرض وتقدر بـ405600 كيلومتر وفي هذا الموضع تقل شدة ظاهرة المد والجزر كما يظهر قرص القمر أصغر قليلا إذا تزامن مع اكتماله بدرا.

أما في 11 يونيو فيقترن القمر مع النجم العملاق قلب العقرب أو أنتاريس الذي يقع في كوكبة العقرب ويتميز بلونه الأحمر وتفوق كتلته الشمس بعشر مرات ويبعد حوالي 600 سنة ضوئية عن الأرض ويستمر هذا المشهد حتى الفجر.

وفي نفس اليوم يكتمل القمر بدرا وهو ما يعرف بـ "بدر ذو الحجة" حيث يشرق القمر مع غروب الشمس ويظل بالسماء طوال الليل ويغرب مع شروق الشمس في اليوم التالي ويبدو مكتملا لعدة ليالٍ من 9 حتى 13 يونيو بسبب استدارة قرصه التامة ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الفراولة) لتزامنه مع موسم حصادها كما يُطلق عليه اسم القمر الوردي وقمر العسل ويُعد هذا الوقت مثاليا لرصد تضاريس القمر وفوهاته البركانية باستخدام التلسكوبات الصغيرة.

وفي 17 من يونيو يترائى اقتران كوكب المريخ مع نجم قلب الأسد مرة أخرى ويستمر هذا الاقتران من 10 إلى 25 يونيو ويمكن مشاهدته بوضوح بعد الغروب.

أما في 18 من يونيو فيظهر القمر في طور التربيع الثاني حيث يكون نصفه الآخر مضاء ويشرق بعد منتصف الليل ويصل إلى وسط السماء عند شروق الشمس تقريبا ثم يبدأ بالغروب وقت الظهيرة.

وفي 19 من يونيو يقترن القمر مع كوكب زحل ويظهران معا في السماء منذ الساعة الواحدة وعشر دقائق صباحا وحتى بداية الشفق الصباحي.

ويشهد يوم 21 يونيو ظاهرة الانقلاب الصيفي حيث يكون النصف الشمالي من الكرة الأرضية مائلا نحو الشمس بزاوية 23.5 درجة وتكون الشمس عمودية على مدار السرطان في هذا اليوم وهو ذروة فصل الصيف فلكيا ويتميز هذا اليوم بأطول نهار في السنة كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته وقت الظهيرة فيكون ظل الإنسان هو الأقصر خلال العام.

وفي اليوم نفسه يقترن كوكب عطارد مع النجم بولوكس ألمع نجوم برج التوأم أو الجوزاء ويظهران متجاورين بالعين المجردة في السماء الغربية بعد الغروب حتى حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء، ويُذكر أن بولوكس نجم عملاق برتقالي أكبر من الشمس بثلاث مرات ويبعد عنها 34 سنة ضوئية.

وفي 23 يونيو يقترن القمر مع حشد الثريا النجمي أو الأخوات السبع في برج الثور ويُرى هذا الاقتران منذ الساعة الثالثة وأربعين دقيقة فجرا وحتى شروق الشمس والثريا حشد نجمي مفتوح يضم مئات النجوم لكن ألمعها سبعة فقط ويمكن رؤيتهم بالعين المجردة ويقع هذا الحشد على بعد 440 سنة ضوئية.

وفي اليوم نفسه يكون القمر في نقطة الحضيض في مداره أي أقرب مسافة إلى الأرض وتبلغ حوالي 363200 كيلومتر وتزداد ظاهرة المد والجزر كما يبدو قرص القمر أكبر قليلا إذا تصادف اكتماله في الحضيض.

وفي يوم 24 يونيو يشهد كوكب المشتري اقترانا غير مرئي مع الشمس إذ لا يمكن مشاهدة هذا النوع من الاقترانات بسبب قوة إضاءة الشمس التي تحجب رؤية أي جرم سماوي قريب منها، وفي 25 يونيو يولد القمر الجديد إيذانا ببدء شهر محرم حيث يقترن القمر مع الشمس ويختفي من السماء طوال الليل وتُعد هذه الليلة مثالية لرصد الأجرام السماوية الخافتة لغياب ضوء القمر.

أما في 27 يونيو فيقترن القمر مع كل من كوكب عطارد والحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان ويُشاهد القمر وعطارد بالعين المجردة بينما يحتاج رؤية خلية النحل إلى تلسكوب صغير بسبب صعوبة تمييزها ويقع هذا الحشد على بعد 580 سنة ضوئية عن الأرض ويبلغ عمره 600 مليون سنة ويبدأ غروب هذا المشهد حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء.

واختتم الدكتور أشرف تادرس تصريحه بالإشارة إلى اقتران ثلاثي نادر في 29 يونيو حيث يترائى القمر مقترنا مع كل من كوكب المريخ والنجم ريجولس أو قلب الأسد في السماء الغربية بعد الغروب وحتى حوالي الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق مساء ويُعد هذا المشهد ختاما بديعا للظواهر الفلكية في شهر يونيو.