"شراقي" يكشف سبب أمطار الإسكندرية وعلاقته بالانفجارات الشمسية

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن منطقة شرق المتوسط تشهد حالة من عدم الاستقرار في حالة الجو خاصة على السواحل المصرية الشمالية.

وأضاف "شراقي"، عبر حسابه على فيسبوك: أنه يوجد منخفض جوي تقدم من الشمالي الغربي على مرسى مطروح ثم الإسكندرية، ومتوقع بعد ظهر اليوم هطول أمطار متوسطة على وسط وشمال الدلتا.



وتابع: من الطبيعي حدوث منخفضات جوية في منطقة البحر المتوسط يصاحبها رياح شديدة وهطول أمطار وانخفاض في درجة الحرارة في حالة الرياح الشمالية أو الشمالية الغربية، ومما يزيد من الاضطرابات الجوية حدوث انفجارات شمسية ووصول التوهج الشمسي من أشعة وجسيمات إلى الغلاف الجوي للكرة الأرضية مما قد يتسبب في ظواهر جوية شديدة.

وواصل "شراقي": وقد حدث انفجارين قويين بدرجة M الجمعة 30 مايو، وصباح السبت موجة انفجارات أخرى بدأت بقوة M9 (أقصى درجة في M وتقسم من 1 الى 9)، ثم استمرت 4 ساعات متصلة على غير العادة في نطاق M، وانفجارين آخرين بقوة M، ويعتمد تأثير الانفجارات الشمسية على قوتها ومدة استمرارها ومواجهة الأرض للتوهج وقت وصوله.

وأشار إلى أن الشمس تشهد نشاطًا كبيرًا يصل خلال 2024، و2025 حيث منتصف الدورة الشمسية رقم 25 التي مدتها 11 سنة وقد بدأت من نوفمبر 2019، وتنتهي 2030، وشهدت الكرة الأرضية ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة وهطول أمطار عزيرة في أماكن لم تشهد أمطارًا منذ عقود بل مئات السنوات مثل شرق العوينات وتوشكى 1 -12 أغسطس 2024.

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