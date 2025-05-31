تحرك عاجل من الصحة بشأن أحداث الطقس بالإسكندرية

كتب- أحمد جمعة:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية والفرق الطبية في محافظة الإسكندرية، بسبب التقلبات الجوية غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها، مع تعزيزها بفرق طبية إضافية لمواجهة أي طارئ، مشددًا على توفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية.

وفي سياق متصل، أفادت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة بعدم ورود أي بلاغات عن وفيات او إصابات ناجمة عن الأحوال الجوية حتى لحظة إصدار هذا البيان، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات الجهات المعنية، بحسب بيان اليوم.

وأشار "عبدالغفار" إلى تأهب سيارات الإسعاف، على الطرق والمحاور الرئيسية، فضلاً عن نشر سيارات إضافية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وأماكن التجمعات الكبرى.

وأشاد الوزير بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية والطواقم الطبية، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتعاون مع الجهات المعنية، وسيتم إصدار تحديثات دورية، في حال الاحتياج اليها.

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