كتب - محمد سامي:

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على إعلان النجم التونسي علي معلول رحيله رسميًا عن صفوف النادي الأهلي، بعد مشوار امتد لتسع سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، مؤكدةً أن رسالته المؤثرة التي نشرها أبكتها وأثّرت فيها بشدة.

وقالت الحديدي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"بالدموع.. معلول يعلن الرحيل عن التتش. رسالتك أبكتني يا معلول.. لم تكن يومًا غريبًا، كنت واحدًا منا. أحببناك، وعشقنا إخلاصك وقيادتك.. يا أهلاوي يا عظيم، يا متواضع."

وأضافت:

"الدمع يسبق الحبر والكلمات، ستبقى في قلوبنا ما بقي الأهلي."

وكان علي معلول قد أعلن في وقت سابق من اليوم رحيله عن النادي الأهلي برسالة وداعية مؤثرة وجّهها لجمهور الفريق، مؤكدًا أن مشواره قد انتهى مع النادي الذي انضم له في صيف 2016، وحقق معه 22 بطولة، وسجّل 53 هدفًا، وصنع 85 هدفًا لزملائه.

وقد لاقت رسالة معلول تفاعلًا واسعًا من نجوم الرياضة والإعلام في مصر والعالم العربي، وسط حالة من الحزن بين جماهير النادي الأهلي التي رأت في معلول أحد رموز الجيل الذهبي للفريق.