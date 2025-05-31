اليوم.. قصور الثقافة تنظم مؤتمر لذوي الإعاقة

كتب- محمد شاكر:

يشهد قصر ثقافة الشاطبي، في العاشرة صباح اليوم السبت، انطلاق فعاليات مؤتمر اليوم الواحد، بعنوان "التمكين الثقافي بين إشكاليات المجتمع وذوي الإعاقة"، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يقام المؤتمر بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويعقد برئاسة د. محمد عبد الحميد خليفة، آستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية، جامعة دمنهور.

تستهل الفعاليات بالجلسة الافتتاحية وتشمل الكلمات البروتوكولية، وعرض فيلم وثائقي عن أبرز الأعمال الفنية لعدد من الفنانين التشكيليين من ذوي الهمم، وهم: د. رضا فضل، كريم النجار "سفير التحدي"، منة الله مدحت سعد، وعبد الرحمن محمد شوقي.

وتتواصل فعاليات المؤتمر المقام ضمن برنامج الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، بانعقاد جلستين بحثيتين، الأولي يديرها د. حنان حامد محمد، خبير التدريس للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التربية والتعليم، وتشمل ثلاثة محاور: الأول بعنوان "إتاحة الثقافة وتيسيرها للأشخاص ذوي الإعاقة ..السبل والأدوات" تقديم د. محمود عبد الحليم منسي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة الاسكندرية.

المحور الثاني "دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الثقافي و تأسيس الوعي المجتمعي" تقديم د. عادل السعيد البنا، أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي، بكلية التربية جامعة دمنهور.

أما المحور الثالث بعنوان "صورة المعاق في الرواية العربية" تقديم د. محمد عبد الحميد خليفة.

ويدير الجلسة البحثية الثانية د. أحمد عبد المقصود، مسئول البحث العلمي والدراسات العليا بمركز طه حسين، جامعة الإسكندرية، وتشمل محورين، الأول بعنوان "قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الأدب والفن" تقديم د. رضا فضل، مدرس بقسم التربية الفنية بجامعة الأزهر، والثاني بعنوان "أعلام الثقافة والتنوير عبر التاريخ من الأشخاص ذوي الإعاقة"، تقديم د. محمد دسوقي الورداني، خبير طرق تعلم وتدريب ذوي الإعاقة البصرية.

ينفذ المؤتمر بإشراف الإدارة العامة للتمكين الثقافي، برئاسة د. هبة كمال، وذلك بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني.

وتختتم فعالياته بجلسة ختامية تتضمن إعلان التوصيات، وعرض فني لفرقة الإسكندرية لفنون متحدي الإعاقة تدريب كابتن مصطفى جابر.

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